وزارة خارجية البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق لدى المملكة

المنامة- (د ب أ):

استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين محمد عدنان محمود الخفاجي القائم بأعمال سفارة العراق لدى مملكة البحرين للاحتجاج على الاعتداء على سفارة المملكة في بغداد.

وأكد السفير يوسف محمد جميل، الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخــارجية ، للقائم بالأعمال العراقي، احتجاج مملكة البحرين على ما تعرض له مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد من اعتداء وأعمال تخريبية مساء أمس الخميس ، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة.

وأضاف السفير يوسف محمد جميل أن وزارة الخارجية ترحب بالبيانين الصادرين عن الحكومة العراقية ووزارة خارجية جمهورية العراق والرافضين لهذا الاعتداء، مؤكدا على أهمية أن تتم محاسبة المتسببين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات، وأن تقوم الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في تأمين وحماية سفارة و قنصلية مملكة البحرين لدى جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وقام الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بتسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق مذكرة احتجاج بهذا الشأن.

كان متظاهرون عراقيون غاضبون، قد ااقتحموا أمس الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد، فيما رفعوا العلم الفلسطيني فوقه,وذلك تنديدا بورشة السلام من الأزدهار التي عقدت في المنامة وبصفقة القرن.