ولي العهد السعودي يبحث مع ملكة هولندا سبل تعزيز التعاون الثنائي

الرياض/أوساكا- (أ ش أ):

بحث ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم /الجمعة/ مع ملكة هولندا الملكة ماكسيما سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللقاء عقد على هامش مشاركة ولي العهد السعودي في قمة قادة مجموعة العشرين، التي انطلقت في وقت سابق اليوم بمدينة أوساكا اليابانية .