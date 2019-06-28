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    ولي العهد السعودي يبحث مع ملكة هولندا سبل تعزيز التعاون الثنائي

    11:46 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    ولي العهد السعودي يبحث مع ملكة هولندا سبل تعزيز التعاون الثنائي

    الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

    الرياض/أوساكا- (أ ش أ):
    بحث ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم /الجمعة/ مع ملكة هولندا الملكة ماكسيما سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
    وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللقاء عقد على هامش مشاركة ولي العهد السعودي في قمة قادة مجموعة العشرين، التي انطلقت في وقت سابق اليوم بمدينة أوساكا اليابانية .

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