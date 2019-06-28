ماليزيا وكوريا الجنوبية تبدآن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

كوالالمبور - (أ ش أ):

أعلنت وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية أنها بدأت مفاوضات مع كوريا الجنوبية بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية خلال اجتماع عقد بين وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داريل ليكينج ونظيره الكوري الجنوبي يو ميونج هي.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الجمعة - "في إطار سعي البلدين إلى تطوير العلاقات التجارية الثنائية، قد استوحى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أفكاره لإجراء هذه المفاوضات عند لقائه مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في مارس الماضي".

وأوضح البيان أنه "من أجل تعزيز عناصر التعاون الاقتصادي، ترغب ماليزيا وكوريا الجنوبية في استكشاف التعاون المشترك الذي يتماشى مع استراتيجية التنمية الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك، سياسة النظر إلى الشرق والسياسة الجنوبية الجديدة لكوريا الجنوبية".

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن توفر اتفاقية التجارة الحرة الثنائية أفضل منصة للبلدين لتعزيز النشاط التجاري وكذلك تسهيل الاستثمارات.

وتعد كوريا الجنوبية ثامن أكبر شريك تجاري لماليزيا، حيث ارتفع حجمها التجاري بنسبة 7.2% ليصل إلى 72.60 مليار رنجيت ماليزي، أي ما يعادل 17.98 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017.