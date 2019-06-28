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    ترامب يلتقي آبي قبل انطلاق قمة العشرين رسميا

    02:59 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    ترامب يلتقي آبي قبل انطلاق قمة العشرين رسميا

    ترامب و شينزو آبي

    أوساكا- (د ب أ):

    اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، وذلك قبيل البدء الرسمي للقمة.

    ويعتبر هذا هو الاجتماع الثاني الذي يجمع بين آبي وترامب خلال شهر واحد، ويأتي بعد أن أثار ترامب شكوكا حول التحالف الأمني الأمريكي الياباني خلال مقابلة قبيل توجهه إلى أوساكا مباشرة، في تعليقات أثارت المخاوف داخل اليابان.

    وانطلق الاجتماع بحضور ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر، وكلاهما يعمل مستشار للرئيس.

    دونالد ترامب شينزو آبي اليابان قمة مجموعة العشرين

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