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    البحرين تعلق على اقتحام سفارتها في العراق

    11:09 م الخميس 27 يونيو 2019
    البحرين تعلق على اقتحام سفارتها في العراق

    وزارة خارجية البحرين

    القاهرة – مصراوي:

    استدعت وزارة الخارجية البحرينية، الخميس، سفيرها لدى العراق للتشاور بعد اقتحام سفارتها في بغداد من قبل متظاهرين عراقيين.
    واستنكرت الخارجية في بيان الأعمال التخريبية التي طالت مبنى السفارة.
    اقتحم متظاهرون مبنى السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد، تنديدًا بورشة المنامة التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة.
    وتدخلت قوات الأمن العراقية بقوة لتفريق المتظاهرين بمحيط السفارة، مشيرة إلى أن السفير البحريني في بغداد أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين لتأمين السفارة.

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