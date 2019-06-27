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    اقتحام سفارة البحرين في العراق احتجاجًا على "ورشة المنامة" (فيديو وصور)

    10:36 م الخميس 27 يونيو 2019
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    القاهرة - مصراوي:

    ذكرت فضائية "العربية" الخميس، أن متظاهرين اعتدوا على السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد واقتحموها، تنديدًا بورشة المنامة التي أقيمت في العاصمة البحرينية.

    وأوضحت القناة نقلًا عن مراسلها، أن قوات الأمن العراقية تدخلت بقوة لتفريق المتظاهرين بمحيط السفارة البحرينية، مشيرة إلى أن السفير البحريني في بغداد أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين لتأمين السفارة.

    من جانبه، وصف وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان الأمر بـ "المؤسف"، وكتب عبر تويتر: "ما يحدث الان لسفارة مملكة البحرين في بغداد امر مؤسف للغاية".

    وأوضح موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن القوات الأمنية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة، مشيرًا إلى أن المتظاهرين أحرقوا العلم الإسرائيلي أمام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور، ورفع العلمين الفلسطيني والعراقي أمام المقر السفارة.

    اقتحام سفارة البحرين العراق ورشة المنامة بغداد السفير البحريني في بغداد

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