الرئاسة التونسية تنفي وفاة الباجي قايد السبسي

القاهرة- (مصراوي)

نفت وكالة الأنباء التونسية أنباء وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي إثر إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى صباح الخميس.

ونقلت الوكالة عن المستشار الإعلامي للرئاسة التونسية، فراس قفراش، قوله إن حالة السبسي الصحية "مستقرة."

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت بأن الرئيس التونسي توفي، اثر إصابته بوعكة صحية "حادة" نقل على اثرها إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

يأتي ذلك فيما هز تفجيران انتحاريان العاصمة التونسية، ما أى إلى مقتل ضابط شرطة، وإصابة ثمانية آخرين من أفراد الأمن والمدنيين.

وقالت السلطات التونسية في بيان الخميس إن الهجوم الأول استهدف دورية شرطية في شارع شارل ديغول في قلب العاصمة تونس. وفي غضون وقت قصير، فجر انتحاري آخر نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني في العاصمة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجومين.

وتشن السلطات التونسية حملة ضد جماعات مسلحة تتمركز في مناطق نائية على مقربة من الحدود مع الجزائر منذ أن أطاحت تظاهرات شعبية حاشدة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.