  • عاجل:مصر ثاني المتأهلين لثمن النهائي بعد تجاوز الكونغو بهدفين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

    10:35 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

    المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن تر

    القاهرة – مصراوي:

    قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، إن التحالف أسقط طائرة حوثية بدون طيار في الأجواء اليمنية.

    وأشار في بيان إلى أن الطائرة أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران نحو المملكة العربية السعودية.

    وتابع أن "ميليشيات الحوثي مستمرة في تنفيذ الأعمال العدائية لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية"، مضيفًا: "نؤكد الاستمرار بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية لتحييد قدراتها".

    تركي المالكي اليمن السعودية التحالف العربي الحوثيون

    الخبر التالى:

    أردوغان يبحث الشأن السوري مع ترامب وبوتين في اليابان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان