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    مقتل وإصابة مهاجرين في حادث مرور بتركيا

    10:13 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    مقتل وإصابة مهاجرين في حادث مرور بتركيا

    أرشيفية

    اسطنبول - (د ب أ):

    لقي عدد من المهاجرين غير النظاميين حتفهم وأُصيب آخرون في حادث مرور وقع بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

    وحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، اصطدمت حافلة صغيرة كانت تقل مهاجرين غير نظاميين بجدار، في مدينة مريتش بالولاية، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها.

    ولقي عدد من المهاجرين حتفهم بينما أُصيب آخرون بجروح جراء الحادث، وفق المعلومات الأولية، دون تحديد أعداد.

    وتوجهت إلى موقع الحادث سيارات الإسعاف وطواقم من الدرك.

    تركيا ولاية أدرنة مدينة مريتش حادث سير

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