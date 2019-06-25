وزير روسي: نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا يمكن التنبؤ بها

موسكو - (أ ش أ):

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكن اليوم الثلاثاء أن المفاوضات التجارية التي تجري حاليا بين الولايات المتحدة والصين لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق.. مؤكدا أنها ستحدد اتجاه الاقتصاد العالمي للعام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن أوريشكن -خلال مناقشات نادي فالداي- قوله:" الآن من وجهة نظر الأجندة القادمة، كل شيء يعتمد على كيفية سير المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين. ولا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة الدول العشرين بأوساكا اليابانية في أواخر الأسبوع الحالي، وكانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة انهارت في الشهر الماضي بعد اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن اتفاقيات سابقة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً بـ 25% على سلع صينية، وردت الصين برسوم على سلع أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار.