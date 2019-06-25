إضراب في قطاع غزة احتجاجا على "ورشة البحرين"

غزة - (د ب أ):

عم إضراب شامل قطاع غزة احتجاجًا على المؤتمر الاقتصادي الأمريكي في البحرين المقرر انطلاقه، اليوم الثلاثاء، لبحث الجوانب الاقتصادية من خطة واشنطن لتسوية القضية الفلسطينية والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وجرى تعطيل عمل المؤسسات الرسمية والخاصة وإغلاق المحال التجارية والشركات في قطاع غزة ووضع لافتات مناهضة للمؤتمر الأمريكي و"صفقة القرن".

وكُتب على لافتات على مداخل المؤسسات والمحال التجارية "ليسقط مؤتمر البحرين" و"لا لصفقة القرن" إضافة إلى "مؤامرة صفقة القرن لن تمر". كما جرى وضع لافتات مماثلة بحجم أكبر على مداخل المدن والمخيمات في قطاع غزة.

وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، عن إضراب شامل الثلاثاء في كافة أنحاء القطاع احتجاجًا على المؤتمر.

كما أعلنت اللجنة أنها ستنظم مظاهرة مركزية قبالة مبنى الأمم المتحدة في غزة ومؤتمرًا وطنيًا في مخيم العودة شرق المدينة للاحتجاج على المؤتمر الأمريكي.

وقالت حركة حماس مساء أمس إن المشاركين في المؤتمر الأمريكي في البحرين: "لا يملكون أي حق أو أي تفويض للحديث بالنيابة عن فلسطين".

وأضافت الحركة خلال مؤتمر صحفي عقده القيادي فيها مشير المصري في مدينة غزة أن "قضية فلسطين لا ينوب عنها ولا يمثلها سوى شعبها الصامد، ولم تكن فلسطين يومًا قاصرًا حتى يقرر لها غيرها".

ومن المقرر أن تشارك السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب إلى جانب البحرين، الدولة المضيفة، في المؤتمر الأمريكي الذي يستمر يومين ويحمل عنوان "السلام من أجل الازدهار".