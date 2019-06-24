"تستهدف خامنئي وقادة الحرس الثوري".. تفاصيل عقوبات ترامب الأخيرة ضد إيران

كتب - هشام عبد الخالق:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، عقوبات على عدة أشخاص على علاقة بالحرس الثوري الإيراني في أفرعه الجوية والبحرية والبرية.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن قرار الرئيس دونالد ترامب، الإثنين، يأتي بهدف فرض عقوبات على المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي ومكتبه، وسيمنع قادة إيران من الحصول على أي موارد مالية، وسيسمح باستهداف الأشخاص الذين عينهم مكتب القائد الأعلى للثورة الإسلامية.

وأوضحت الوزارة، أن العقوبات شملت 8 أفراد على صلة بالحرس الثوري الإيراني، أحدهم مسؤول عن أنشطة الحرس الثوري قبالة سواحل مضيق هرمز.

ومن ضمن الأشخاص الذين استهدفتهم العقوبات أيضًا الأميرال علي رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي كان هدد في فبراير 2019 بإغلاق مضيق هرمز الدولي، وأوضحت وزارة المالية أن تنكسيري بصفته مسؤولًا عن البحرية الإيرانية فهو مسؤول عن تخريب السفن في المياه الدولية.

وفرضت الخزانة عقوبات أيضًا على القائد العسكري أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، والذي تتهمه الولايات المتحدة بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة بدون طيار في 20 يونيو الماضي.

ومن ضمن الأشخاص المفروض عليهم عقوبات أيضًا محمد باكبور قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، والذي تتهمه الولايات المتحدة بمساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا والقتال إلى جانبه.

وشملت العقوبات أيضًا 5 من قادة أفرع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.