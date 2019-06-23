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    ترامب لا يريد حربًا مع إيران ولا يرغب في امتلاكها سلاحا نوويا

    07:14 م الأحد 23 يونيو 2019
    ترامب لا يريد حربًا مع إيران ولا يرغب في امتلاكها سلاحا نوويا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ)

    أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون فرض شروط مسبقة.

    وقال ترامب وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إنني لا أسعى لشن حربا وأن حدث ذلك سيكون دمارا لم يحدث من قبل ولكنني لا أسعى أن يحدث ذلك ولكن لا يمكنك أيضا أن تملك سلاحا نوويا.

    وأوضح ترامب أنه بالنسبة له لا يرغب في أن يكون هناك شروط مسبقة، مشيرًا إلى أنه لم يرسل لطهران رسالة بشأن تحذيرهم لشن هجوم.

    وأضاف الرئيس الأمريكي "لم أرسل رسالة ولا أسعى لشن حربا وأعتقد أن إيران ترغب في إجراء مفاوضات".

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    ترامب إيران سلاح نووي أمريكا طهران

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