​رئيس موزمبيق يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر رئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، القاهرة صباح اليوم الأحد؛ بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع رئيس موزمبيق تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، والاتفاق على تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين وعلى رأسها اللجنة المشتركة، إضافة إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين البلدين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية بموزمبيق في مجالات تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال، وتطوير التعاون في قطاعات الزراعة، الاستزراع السمكي، الصحة، الاتصالات، النقل، والمواصلات.

كما تناولت المحادثات آخر المستجدات والتطورات الإقليمية على المستوى القارئ في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، واتفق الرئيسان على مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف التنموية في مختلف المجالات المنصوص عليها في أجندة 2063، والتركيز على تنفيذ المشروعات القارية التي تمثل أولوية للدول الأفريقية، تعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتكثيف الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

ووقع الرئيسان عددا من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التشاور السياسي وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول، والتعاون الزراعي والأمن الغذائي، كما عقدا مؤتمرا صحفيا .

كان رئيس موزمبيق قد شهد حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الثانية والثلاثين أمس الأول /الجمعة/ باستاد القاهرة .