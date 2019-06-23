حول العالم في 24 ساعة: مصر تعلن موقفها الرسمي من المشاركة في "ورشة البحرين"

القاهرة- مصراوي:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المشاركة في ورشة المنامة، التي تعقد في البحرين، الشهر الجاري.