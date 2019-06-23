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    حول العالم في 24 ساعة: مصر تعلن موقفها الرسمي من المشاركة في "ورشة البحرين"

    01:00 ص الأحد 23 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: مصر تعلن موقفها الرسمي من المشاركة في "ورشة البحرين"

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة- مصراوي:
    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المشاركة في ورشة المنامة، التي تعقد في البحرين، الشهر الجاري.

    الخارجية المصرية الازدهار من أجل السلام ورشة البحرين الأردن السودان

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