حول العالم في 24 ساعة: مصر تعلن موقفها الرسمي من المشاركة في "ورشة البحرين"
القاهرة- مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المشاركة في ورشة المنامة، التي تعقد في البحرين، الشهر الجاري.
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