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    رويترز: إجلاء متعاقدين أمريكيين من العراق بسبب تهديدات أمنية محتملة

    11:27 م الجمعة 21 يونيو 2019
    رويترز: إجلاء متعاقدين أمريكيين من العراق بسبب تهديدات أمنية محتملة

    إجلاء متعاقدين أمريكيين من العراق بسبب تهديدات أمن

    القاهرة - مصراوي:

    ذكرت وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة تخطط حاليًا لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة عسكرية في العراق بسبب تهديدات أمنية محتملة.

    وتابعت الوكالة، حسبما ذكرت العربية، أن إجلاء المتعاقدين الأمريكيين من قاعدة "بلد" الجوية في العراق سيتم قريبا،وعلى مرحلتين.

    وأشارت الوكالة، إلى أن المتعاقدين الأمريكيين الذين سيتم إجلاؤهم من العراق يتبعون لشركتي "لوكهيد مارتن"و"ساليبورت".

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