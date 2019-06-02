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    ألمانيا زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تعتزم الاستقالة من منصبها

    12:23 م الأحد 02 يونيو 2019
    ألمانيا زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تعتزم الاستقالة من منصبها

    أندريا نالس

    برلين- (د ب أ):

    تعتزم أندريا نالس، الاستقالة من تفويضها بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، بعد ساعات من إعلان استقالتها من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم وكتلته البرلمانية، حسبما صرحت متحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

    ولكن المتحدثة أشارت إلى أن الموعد لم يحدد بعد.

    وكانت نالس أعلنت في وقت سابق اليوم، الأحد، عزمها الاستقالة من منصبها، وذلك بعد الخسائر الثقيلة التي تكبدها الحزب-يسار الوسط- في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي.
    وقالت نالس في برلين، الأحد، إنها ستبلغ قيادة الحزب غدا رسميا باستقالتها من منصبها بعدما كانت أول سيدة تصبح رئيسا للحزب، ثم استقالتها من منصبها كرئيسة للكتلة البرلمانية للحزب في اليوم التالي.

    أندريا نالس الحزب الاشتراكي الديمقراطي برلين ألمانيا

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