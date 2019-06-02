البرلمان الاسكتلندي يصوت لصالح حظر ضرب الأطفال

لندن- أ ش أ:

صوت البرلمان الاسكتلندي بأغلبية ملحوظة لصالح حظر العقاب البدني للأطفال.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أنه تمت صياغة مشروع القانون ، الذي قدمه الحزب الأخضر الاسكتلندي وبدعم من حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي ، لتوفير الحماية المتساوية للأطفال من العنف عن طريق إزالة الدفاع عن "الاعتداء المبرر" في القانون الاسكتلندي.

وقال جون فيني من حزب الخضر إن إقرار مشروع القانون للمرحلة الحاسمة الأولى بأغلبية 80 صوتًا مقابل 29 صوتًا، يبعث برسالة واضحة مفادها أن العقوبة البدنية للأطفال غير مقبولة.