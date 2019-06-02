القبض على عشرات المهاجرين في بريطانيا حاولوا عبور القنال الانجليزي

لندن (د ب أ)

ألقت السلطات البريطانية القبض على أكثر من 70 شخصا يوم السبت حاولوا عبور القنال الانجليزي في 8 قوارب صغيرة، الأمر الذي اعتبره وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد بأنه حوادث تثير "القلق العميق".

وقال جاويد في بيان له "إن عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال بعد منتصف الليل يثير قلقا عميقا وأنا اتلقى تحديثا دوريا بشأن الوضع".

وأضاف "أولئك الذين يختارون الإقدام على هذه الرحلة الخطيرة عبر أحد أكثر ممرات النقل البحري ازدحامًا في العالم يعرضون حياتهم لخطر شديد - وسأواصل بذل كل ما بوسعي لإيقافهم".

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية أن قوات حرس الحدود اعترضت ثمانية قوارب كان على متنهم 74 شخصًا، بينهم أطفال، قبالة الساحل البريطاني.

وأضافت الوكالة أن من بين القوارب الثمانية، وصل قارب واحد فقط إلى الشاطئ، ببلدة وينتشيلسي، على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا، فيما أوقفت السلطات الفرنسية قاربين آخرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال جاويد "لقد اتفقت مع نظيري الفرنسي على خطة عمل مشتركة وتم زيادة نشاط مركز التنسيق والمعلومات المشترك في كاليه".

وأضاف وزير الداخلية البريطاني، الذي دخل الأسبوع الماضي في السباق المزدحم لتولي منصب رئاسة الوزراء خلفا لرئيسة الوزراء تريزا ماي، أن أكثر من 30 شخصًا كانوا قد وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة منذ كانون ثان/يناير الماضي قد أعيدوا إلى البر الرئيسي لأوروبا.