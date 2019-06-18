روسيا: نأمل ألا يصل حادث ناقلتي النفط في خليج عمان إلى أعمال عسكرية

موسكو/القاهرة - (د ب أ):

أعلن رئيس مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تأمل بألا يصل الموقف بشأن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان إلى مرحلة العمليات العسكرية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول :"نعول على ألا يصل النزاع إلى المرحلة الصعبة، وأعني هنا، العمليات العسكرية".

وأشار إلى أن "الموقف يتطلب تحقيقا دقيقا وكشف المدبر الحقيقي لهذا الاستفزاز الخطير".

وكانت الخارجية الروسية دعت إلى عدم استخدام حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان للتحريض ضد إيران. وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف القول :"يجب تقييم العواقب السياسية وغيرها … لقد شهدنا مؤخرا حملة مكثفة من الضغوط السياسية والنفسية والعسكرية على إيران. نود ألا تستخدم الأحداث المأساوية (في خليج عمان) للمزايدة وإثارة الموقف ضد إيران مستقبلا".

وكانت ناقلتا نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان الأسبوع الماضي. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم. وأعلنت طهران أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة تماما، كما اعتبرت أن توقيت الهجوم "مثير للريبة".