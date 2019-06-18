إسرائيل تسمح باستئناف عمل صيادي الأسماك على سواحل غزة

غزة- (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية سمحت اليوم الثلاثاء باستئناف عمل صيادي الأسماك في بحر قطاع غزة بعد منعهم منذ يوم الخميس الماضي.

وقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنهم أُبلغوا برفع الطوق البحري الإسرائيلي الذي تم فرضه يوم الخميس الماضي وتسبب في منع عمل الصيادين بشكل تام.

وأوضح عياش أن السلطات الإسرائيلية اشترطت عمل الصيادين بمسافة ستة إلى عشرة أميال بحرية قبالة ساحل بحر غزة، معتبرا ذلك "قيودا تعسفية تحد من قدرة الصيادين على تحصيل أرزاقهم".

وأعلنت إسرائيل فرض الطوق البحري على قطاع غزة الخميس الماضي ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب أراضيها.

ويوم أمس أعلنت حركة حماس أنه سيتم البدء بتنفيذ "رزمة أوسع" من تفاهمات "كسر" الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بفضل وساطات إقليمية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لصحفيين في غزة إن رزمة التفاهمات الأوسع تشمل في هذه المرحلة ملفات دعم الأسر الفقيرة، والكهرباء، والمياه، والتشغيل المؤقت، وحركة المعابر.

وقتل 306 فلسطينيين خلال مواجهات مسيرات العودة مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات في 30 آذار/مارس 2018 ، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.