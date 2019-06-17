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    بريطانيا تعلن اعتراضها طائرات روسية مرتين في إستونيا خلال الأيام القليلة الماضية

    09:20 م الإثنين 17 يونيو 2019
    بريطانيا تعلن اعتراضها طائرات روسية مرتين في إستونيا خلال الأيام القليلة الماضية

    طائرة حربية - ارشيفية

    لندن (أ ش أ)

    أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية اليوم الإثنين، أن اثنتين من طائراتها المنتشرة في دولة إستونيا اعترضتا لمرتين خلال الأيام القليلة الماضية طائرات روسية.

    ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن القوات الجوية البريطانية قولها إن الحادثتين ترفع العدد الإجمالي لاعتراض طائرات روسية إلى 8 مرات، منذ أن تولت هذه القوات البريطانية مهمتها في منطقة بحر البلطيق في شهر مايو الماضي.

    وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخراً أن أسطولها في بحر البلطيق يراقب التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" في منطقة البلطيق.

    هذا المحتوى من

    Asha
    طائرات روسية بريطانيا إستونيا القوات الجوية الملكية البريطانية
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