هونج كونج: إطلاق سراح الناشط جوشوا وونج من السجن

هونج كونج- (د ب أ):

أطلقت السلطات في هونج كونج سراح الناشط المدافع عن الديمقراطية، جوشوا وونج، من السجن صباح اليوم الاثنين، بعد قضاء عقوبة قصيرة لدوره في قيادة "حركة المظلات" الاحتجاجية من أجل الديمقراطية عام 2014.

ويأتي إطلاق سراح وونج بعد يوم من تنظيم أكبر مظاهرة منذ عودة هونج كونج للسيادة الصينية عام 1997، كما أنه أشار إلى أنه سوف ينضم للمعركة الجديدة ضد مشروع القانون المثير للجدل.

ويعد وونج البالغ من العمر 22 عامًا أحد أشهر الناشطين في هونج كونج وأصبح واجهة احتجاجات عام 2014.

وقال وونج للصحفيين اليوم " أتوجه بالشكر للملايين من مواطني هونج كونج الذين شاركوا في المظاهرات والاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية، هذا يظهر روح وكرامة مواطني هونج كونج".

وانضم وونج للأصوات المطالبة باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام وسحب مشروع القانون نهائيا، الذي من شأنه السماح بتسليم الجناة للصين على أساس كل قضية بمفردها.

وعلى الرغم من اعتذار لام عن الانقسامات التي أحدثها مشروع القانون في المدينة وتعليق مناقشته في البرلمان، استمر المتظاهرون في احتجاجاتهم وتقدموا بمزيد من الطلبات.

وأضاف وونج أن المتظاهرين "سوف يجعلون العالم يدرك من خلال العصيان المدني والإجراءات المباشرة" أن " شعب هونج كونج لن يبقى صامتا في ظل قمع الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام".

وكان وونج قد أعيد إلى السجن في مايو الماضي بعد أن خسر الاستئناف بشأن دوره في عدم إخلاء موقع الاحتجاج في عام 2014، وفقًا لما ذكرته محطة "آرتي إتش كيه" الإذاعية.