تركيا: تحييد 76 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة (د ب أ)

أعلنت تركيا الأحد، عن تحييد 25 إرهابيًا إضافيًا من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) على الأقل في عملية مكافحة الإرهاب في شمال العراق، ليرتفع عدد الارهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية المخلب إلى 76.

جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الدفاع التركية صدر اليوم، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وغالبًا ما تستخدم السلطات كلمة "تحييد" في التصريحات لتدل على أن الإرهابيين المعنيين استسلموا أو قُتلوا أو أسروا.

كان حزب العمال الكردستاني - المدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - في حملته الإرهابية التي استمرت أكثر من 30 عامًا ضد تركيا ، مسؤولاً عن مقتل ما يقرب من 40 الف شخص ، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال.