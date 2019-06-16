الجيش الليبي يرفض مبادرة السراج ويؤكد: انتهى وقت الحديث عن الحلول السياسية

طرابلس (أ ش أ)

رفض "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، المبادرة التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.

وأكد الجيش الوطني الليبي في بيان له أوردته قناة" الحرة " اليوم الأحد، أنه لا إنهاء للازمة السياسية في ليبيا قبل انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على المجموعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة بالتحالف مع حكومة الوفاق الليبية.

وأضاف أن وقت الحديث عن أي حل سياسي انتهى، لافتا إلى أن قوات حكومة الوفاق بدأت تخسر المعركة فعليا منذ الأيام الأولى لإطلاق حملة الجيش الوطني العسكرية للسيطرة على طرابلس".

وأشار إلى أن مناطق القتال تشهد هدوءا نسبيا واشتباكات متقطعة بين الحين والآخر، مضيفا أن قوات حكومة الوفاق أوقفت محاولاتها للتقدم نحو مطار طرابلس العالمي الذي تسيطر عليه قوات "الجيش الوطني الليبي".

وذكر أن قوات الجيش تنتظر الأوامر للتقدم باتجاه وسط العاصمة الليبية طرابلس للسيطرة على المدينة.