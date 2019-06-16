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    البرلمان الجزائري يبدأ إجراءات رفع الحصانة عن نائب متهم بالفساد

    08:31 م الأحد 16 يونيو 2019
    البرلمان الجزائري يبدأ إجراءات رفع الحصانة عن نائب متهم بالفساد

    البرلمان الجزائري

    الجزائر (أ ش أ)

    بدأ مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) اليوم الأحد، في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي.

    وقال بيان للمجلس اليوم إن "مكتب المجلس الشعبي الوطني، وافق خلال اجتماع ترأسه معاذ بوشارب رئيس المجلس، على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني بوجمعة طلعي وأحاله إلى اللجنة القانونية للمجلس".

    يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي يجريها القضاءالجزائري المتهم فيها 12 وزيرا ومسؤولا سابقا من بوجمعة طلعي الذي كان يشغل منصب وزير النقل بين عامي 2015 -2017.

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