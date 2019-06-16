دولة الاحتلال الإسرائيلي تعلن مشاركتها في "ورشة البحرين"

القاهرة – مصراوي:

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مشاركة تل أبيب في "ورشة السلام" الاقتصادية، التي تقام في المنامة، عاصمة البحرين، نهاية يونيو الجاري، وذلك بحسب ما ذكرته القناة العبرية الـ13.

ودعت كل من الولايات المتحدة والبحرين إلى تلك الورشة، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، مع استبعاد الحل السياسي للقضية الفلسطينية.

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة، في حين انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية، التي تعقد على مستوى وزراء المالية ورجال الأعمال.