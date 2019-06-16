نتنياهو يكشف عن "مستوطنة ترامب" في الجولان (فيديو وصور)

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القاهرة - مصراوي:

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتلة باسم "رامات ترامب" تكريما للرئيس الأمريكي.

وقال نتانياهو الأحد في حفل افتتاح المستوطنة الجديدة: "الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك"، واصفا ترامب بأنه "صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقا".

وقد اعترف دونالد ترامب في 25 مارس بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.