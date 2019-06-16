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    التحالف العربي يدمر مستودعًا لتخزين الطائرات المسيرة في صنعاء

    03:18 ص الأحد 16 يونيو 2019
    التحالف العربي يدمر مستودعًا لتخزين الطائرات المسيرة في صنعاء

    طائرات التحالف العربي _أرشيفية

    الرياض (د ب أ) :

    أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية، فجر اليوم الأحد، تنفيذ عملية نوعية تمثلت باستهداف مستودع تستخدمه مليشيات الحوثي لتخزين الطائرات الحربية المسيرة.

    وقالت القيادة في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد "إن العملية نفذت بما يتوافق مع المعايير الدولية والإنسانية".

    وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي صوب مدينة أبها جنوب غرب المملكة.

    وقال التحالف في بيانه إن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت مساء السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها".

    التحالف العربي صنعاء طائرات مسيرة السعودية مليشيات الحوثي

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