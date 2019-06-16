ولي العهد السعودي: ملتزمون بطرح صفقة "أرامكو" في الوقت المناسب

القاهرة – مصراوي :

علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الغموض الذي يحوم حول صفقة طرح شركة النفط السعودية "أرامكو" بالبورصة، قائلاً: نحن ملتزمون بالطرح الأولي العام لـ"أرامكو"، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب.

وأضاف بن سلمان، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "كما ذكرت سابقاً أتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021، وتحديد مكان الطرح سابق لأوانه".

وتابع: تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في هذا الصدد، والإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة منها، مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظراً لضخامة الطرح الأولي العام، وكذلك عملية استحواذ "أرامكو" على حصة صندوق الاستثمارات في "سابك".

وقال: "هذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو السعودية وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة".

وأشار إلى أنه جرى الاستعداد للطرح الأولى من خلال اتخاذ إجراءات مهمة عدة، من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى التدقيق المستقل في احتياطيات المملكة البترولية وإعلانها رسميا للمرة الأولى، وكذلك قوائمها المالية المدققة، وهذا كله يعزز مبدأ الشفافية، أحد المبادئ الأساسية في "رؤية المملكة 2030" من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.

وأكد ولي العهد السعودي أن "أرامكو" حققت إنجازات عدة ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام، ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، ومواءمة قوائمها وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسية لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح، نال ذلك رضا المستثمرين حول العالم كما رأينا من خلال عملية طرح السندات غير المسبوقة التي تمت مؤخراً.