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    مصر تدين بشدة استهداف الحوثي لمطاري أبها وجازان في السعودية بطائرات مسيرة

    12:40 ص الأحد 16 يونيو 2019
    مصر تدين بشدة استهداف الحوثي لمطاري أبها وجازان في السعودية بطائرات مسيرة

    صاروخ باليستي - ارشيفية

    القاهرة (أ ش أ)

    أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، قيام ميليشيات الحوثي في اليمن، مساء السبت، باستهداف مطاري أبها وجازان جنوب المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، فضلاً عما نُقل حول استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي تم اعتراضه من جانب قوات الدفاع الجوي السعودية.

    وجددت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - التأكيد على دعمها الكامل لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة والمحاولات للنيل من أمنها واستقرارها.

    وشددت مصر على أن تلك الاستهدافات للمدنيين والمنشآت المدنية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية تستوجب التصدي لها بكافة الوسائل واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزائها.

    كما أكدت مصر - في البيان - على وقوفها مع كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لردع تلك الهجمات الإرهابية وضمان حماية المدنيين.

    صاروخ باليستي ميليشيات الحوثي اليمن مطار أبها مطار جازان

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