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    النائب العام السوداني: محاكمة البشير الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام

    11:55 م السبت 15 يونيو 2019
    النائب العام السوداني: محاكمة البشير الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام

    الرئيس السوداني المعزول عُمر البشير

    الخرطوم (أ ش أ)

    أعلن النائب العام السوداني مولانا الوليد سيد أحمد محمود، أنه سيتم محاكمة الرئيس السابق عمر البشير خلال الاسبوع المقبل بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.

    وقال النائب العام السوداني في مؤتمر صحفى اليوم، إنه تم تحريك دعاوى قضائية وفتح بلاغات ضد 41 شخصا من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بالثراء الحرام وغالبيتها في مجال الأراضي.

    وأكد أن القيادة العامة غير منحازة لأي طرق وتعمل بحيادية تامة وترفض وجود لجنة تحقيق دولية في أحداث الاعتصام.

    وهدد بتقديم استقالته حال تم التدخل في سلطاته وصلاحياته.

    عمر البشير عزل البشير الخرطوم السودان سيد أحمد محمود

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