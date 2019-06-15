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    "بن سلمان": لا نريد حربًا في المنطقة.. ولن نتردد في الدفاع عن مصالحنا

    11:28 م السبت 15 يونيو 2019
    "بن سلمان": لا نريد حربًا في المنطقة.. ولن نتردد في الدفاع عن مصالحنا

    الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

    القاهرة - مصراوي:

    قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية.

    وتابع "بن سلمان"، في حوار خاص مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.

    وتعرضت ناقلتي نفط "نرويجية ويابانية" لهجوم في خليج عمان، صباح يوم الخميس، وهو الحادث الذي أدانته عدة دول حول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان اتهمتا إيران بالمسؤولية عن الهجوم.

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إيران السعودية مضيق هرمز أزمة إيران

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