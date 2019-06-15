المجلس العسكري السوداني: ضلوع ضباط في عملية فض الاعتصام دون أوامر

القاهرة – مصراوي:

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ضلوع عدد من الضباط في عملية فض الاعتصام دون أوامر من القيادة.

وبحسب فضائية "العربية"، أوضح المجلس العسكري أنه تم تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيق في عملية فض اعتصام مقر القيادة.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن ما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن المجلس أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، ما هو إلا معلومات خاطئة.

وقال المجلس في تعميم صحفي نُشر عبر صفحته على "فيسبوك": "أوردت بعض وسائل الاعلام مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس الماضي، مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام امام القيادة العامة بالقوة".