  • عاجل:هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    المجلس العسكري السوداني: لم نأمر بفض الاعتصام بالقوة

    07:03 م السبت 15 يونيو 2019
    المجلس العسكري السوداني: لم نأمر بفض الاعتصام بالقوة

    اعتصام السودان

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن ما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن المجلس أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، ما هو إلا معلومات خاطئة.

    وقال المجلس في تعميم صحفي نُشر عبر صفحته على "فيسبوك": "أوردت بعض وسائل الاعلام مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس الماضي، مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام امام القيادة العامة بالقوة".

    وتابع المجلس، عملية تنظيف منطقة كولمبيا والتخطيط لها تمت بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المنوط بها ذلك.

    وأعرب المجلس عن أسفه لهذا النقل والبث الضار، مؤكدًا حرصه على نشر الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام، والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة.

    السودان الاحتجاجات فى السودان فيسبوك المجلس العسكري الانتقالي السوداني

    الخبر التالى:

    علماء يتوقعون جفاف وفيضانات تجتاح أفريقيا في العقود القادمة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان