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    2 مليون يورو خسائر حريق فندق بألمانيا

    09:56 ص السبت 15 يونيو 2019
    2 مليون يورو خسائر حريق فندق بألمانيا

    حريق سابق - ارشيفية

    فوستروف- ألمانيا- د ب أ:

    تسبب حريق اندلع بأحد فنادق ولاية ميكلنبورج- فوربومرن الألمانية في خسائر مادية تقدر بنحو 2 مليون يورو.

    وأعلنت الشرطة، اليوم السبت، أنه تم نقل عشرات من نزلاء الفندق الذي يقع بالقرب من بحر البلطيق إلى مكان آمن.

    ولاحظ أحد النزلاء الحريق، مساء أمس الجمعة، وأبلغ العاملين هناك.

    وتوجهت قوات الإطفاء بفرق كبيرة إلى موقع الحادث، حيث تواصل جهودها للسيطرة على الحريق، الذي لم تتضح ملابساته بعد.

    حريق فندق ألمانيا بحر البلطيق قوات الإطفاء

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