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    بوجدانوف يبحث مع وزير خارجية "الوفاق" التسوية في ليبيا

    08:47 م الخميس 13 يونيو 2019
    بوجدانوف يبحث مع وزير خارجية "الوفاق" التسوية في ليبيا

    المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائ

    موسكو - (أ ش أ)

    بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد طاهر سيالة، تسوية الأزمة في ليبيا.

    وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية/، اليوم /الخميس/ - إن سيالة اتصل بـ بوجدانوف لاطلاعه على مبادرات جديدة طرحتها حكومة الوفاق الوطني لتسوية الأزمة الليبية.

    وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن مطلع أبريل الماضي، بدء الهجوم باتجاه طرابلس من أجل تحرير العاصمة من المليشيات الإرهابية.

    بوجدانوف الشرق الأوسط روسيا ليبيا حكومة الوفاق ميخائيل بوجدانوف محمد طاهر سيالة

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