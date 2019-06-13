ولي عهد أبوظبي وملك ماليزيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

أبوظبي - أ ش أ

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم/الخميس/ مع السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا - الذي يزور الإمارات حاليًا - تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الجانبين تبادلا - خلال اللقاء - وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات بين البلدين تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تنمية هذه العلاقات وتطويرها على مختلف الصعد والجوانب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.

من جانبه، أكد ملك ماليزيا اهتمام بلاده بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك مع الإمارات بما يضمن مصالح البلدين وشعبيهما على مختلف الصعد.

وشدد الجانبان على دعم البلدين كل الجهود الإقليمية والدولية التي تسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك لشعوب المنطقة والعالم.