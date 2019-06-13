قوى الحرية والتغيير بالسودان: يجب سحب القوات العسكرية من المناطق السكنية

القاهرة – مصراوي:

قالت قوى الحرية والتغيير المعارضة السودانية، الأربعاء، عقب اجتماع مع مسئولين أمريكيين في الخرطوم، إن المجلس العسكري الانتقالي عليه تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية في أقرب وقت.

وذكرت "الحرية والتغيير" في بيان أن وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير التقى بمساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية، تيبور ناجي، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث.

وتناول اللقاء الوضع في السودان وضرورة انتقال مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية، كما تمت مناقشة مستفيضة لأحداث اعتصام القيادة العامة وعمليات القتل في مدن وقرى مختلفة في السودان، بجانب التأكيد على ضرورة التحقيق الشفاف والمسنود دولياً في هذه الأحداث و"تقديم من أمر وخطط ودبر ونفذ للمحاسبة والمحاكمات العادلة".

كما ذكر البيان أنه تم الاتفاق على ضرورة انتقال مقاليد الحكم في البلاد إلى سلطة مدنية انتقالية في أقرب وقت، بجانب التأكيد على الترحيب بالوساطة الإثيوبية.

وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري المسئولية عن قتلى فض اعتصام القيادة وما تبعها من أحداث، وضرورة تكوين لجنة تحقيق مسنودة دولياً لتقصي الحقائق وتقديم الجناة للعدالة.

طالبت المعارضة أيضًا بضرورة "سحب القوات العسكرية والمليشيات من المناطق السكنية في المدن والقرى فوراً واستبدالها بقوات الشرطة لحفظ الأمن، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً، وإعادة ورفع الحظر عن خدمات الانترنت بالبلاد وكفالة الحريات الإعلامية".