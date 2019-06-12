الولايات المتحدة تقرر تعيين دونالد بوث مبعوثًا أمريكيا إلى السودان

القاهرة – مصراوي:

قررت الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير دونالد بوث مبعوثاً أمريكيا خاصاً إلى السودان، بحسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

ويأتي ذلك وسط توتر العلاقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير المعارضة التي لعبت دورا كبيرًا في تنظيم المظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عيّن بوث مبعوثًا لدى السودان في عام 2016 لعلاج الازمة مع دولة الجنوب، وقال إنه من أكثر الدبلوماسيين الأمريكيين خبرة، ولديه خبرة واسعة في المساعدة على تعزيز السلام ومنع نشوب النزاعات في أفريقيا، ويتميز بمواهبه الدبلوماسية الكثيرة، ومعرفته العميقة للقارة، وله قوة تصميم لا تتزعزع.

عمل السفير الأمريكي من قبل بجمهورية ليبيريا (2008-2005) و جمهورية زامبيا في الفترة ( 2008 -2010) وتعين في سفارات بوخارست وبروكسل.

كما عمل سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى إثيوبيا طوال الفترة التى جرت فيها المفاوضات حول القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان.