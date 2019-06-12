حماس تنتقد موافقة دول عربية على حضور مؤتمر أمريكي في البحرين

غزة - (د ب أ):

انتقدت حركة حماس اليوم الأربعاء موافقة دول عربية على حضور المؤتمر الاقتصادي الأمريكي المقرر في البحرين هذا الشهر.

وصرح الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان صحفي بأن الحركة "تستهجن موافقة بعض الدول العربية على المشاركة في ورشة البحرين بما يتناقض مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لهذه الورشة والمشاركة فيها كونها إحدى خطوات تنفيذ صفقة القرن التي ستؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف برهوم :"نحن نستغرب هذا الموقف المفاجئ، ونؤكد ضرورة مقاطعة هذه الورشة وأي مواقف وخطوات من شأنها التطبيع مع العدو (إسرائيل)، أو المساس بالحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وتتقاطع مع المخططات الصهيوأمريكية المعادية لحقوق شعبنا، وتهدف إلى شطب قضيته وتصفيتها".

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا يوم أمس عن مشاركة كل من مصر والأردن والمغرب في المؤتمر الاقتصادي المقرر في البحرين والمخصص لبحث الجوانب الاقتصادية من صفقة القرن الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

كما سبق أن أعلنت كل من السعودية والإمارات مشاركتهما في المؤتمر الاقتصادي الأمريكي فضلا عن البحرين البلد المضيف.