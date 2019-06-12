بـ"صاروخ كروز".. الحوثيون يعترفون باستهداف مطار أبها السعودي

صنعاء- (د ب أ):

اعترف الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، باستهداف برج المراقبة بمطار أبها الدولي جنوبي السعودية، الأربعاء.

ونقلت قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين عن العميد يحيى سريع، قوله إن "صاروخ كروز أُطلِق اليوم على مطار أبها استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة"، مشيرا إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وأضاف: "لم تستطع أحدث المنظومات الأمريكية التصدي للصاروخ".

وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلن، الأربعاء، إصابة 26 مدنيا جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "مقذوفا معاديا حوثيا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وأوضح المالكي أن من بين المصابين ثلاث نساء وطفلين، مضيفا أن الصاروخ تسبب في أضرار مادية بصالة المطار.