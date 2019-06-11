محقق أمريكي يكشف سبب اصطدام مروحية ببناية في مانهاتن

تحطم مروحية على ناطحة سحاب في مانهاتن

نيويورك - (د ب أ)

قال دوج برازي المحقق بالمجلس الوطنى الأمريكي لسلامة النقل اليوم الثلاثاء، إن قائد الطائرة العمودية التي تحطمت فوق سطح مبنى وسط حي مانهاتن بمدينة نيويورك أمس الاثنين ، ربما حاول إجراء اتصالات لا سلكية قبل نهاية الرحلة.

وأضاف برازي في مؤتمر صحفي في نيويورك اليوم الثلاثاء، إن قائد المروحية الذي لقي حتفه في الحادث اضطر للهبوط اضطراريا على سطح ناطحة السحاب البالغ ارتفاعها 51 طابقا بسبب الضباب الكثيف والطقس الممطر .

وأوضح برازي إنه لم يكن على متن الطائرة وقت الحادث أي شخص آخر غير قائدها.