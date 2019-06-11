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    أهم التصريحات في 24 ساعة: تفضيل العمالة الوطنية على الأجنبية ليس عنصرية

    02:00 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: تفضيل العمالة الوطنية على الأجنبية ليس عنصرية

    جبران باسيل

    القاهرة – مصراوي:

    قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يكذب بخصوص جهود إيران لتطوير أسلحة نووية، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستكون شريكًا عظيمًا للمكسيك وذلك بعد اتفاق لمواجهة المهاجرين، وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن تفضيل العمالة الوطنية على الأجنبية ليس عنصرية.

    جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محمد جواد ظريف تطوير أسلحة نووية دونالد ترامب العمالة الوطنية

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