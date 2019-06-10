رئيسة وزراء بنجلاديش تنتقد ميانمار لتقاعسها عن إعادة مهاجري الروهينجا

داكا (أ ش أ)

وجهت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش، انتقادات حادة الى حكومة ميانمار لتقاعسها عن إعادة المهاجرين من طائفة "الروهينجا" المسلمة إلى بلادهم، بعد أن فروا إلى بنجلاديش عام 2017 هربا من أعمال القمع التي تمارس ضدهم من جانب قوات الأمن والعناصر الغوغائية في ميانمار .

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن الشيخة حسينة أكدت - في مؤتمر صحفي – ان تلك المشكلة تقع على عاتق حكومة ميانمار التي لا ترغب في إعادة النازحين من "الروهينجا" بأية وسيلة من الوسائل.

وكان نحو 740 ألف شخص من طائفة "الروهينجا" قد فروا من ديارهم بولاية "راخين" عام 2017، حيث يقيمون حاليا في معسكرات إيواء مؤقتة في بنجلاديش في ظروف سيئة للغاية، فيما تؤكد داكا أنها لن تجبرهم على العودة إلى بلادهم التي يواجهون فيها حملات من الاضطهاد والاغتصاب والقتل وإشعال الحرائق في ممتلكاتهم.