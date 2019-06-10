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    مصرع شخص وجرح 6 جراء سقوط رافعة على مبنى سكني في مدينة أمريكية

    12:06 ص الإثنين 10 يونيو 2019
    مصرع شخص وجرح 6 جراء سقوط رافعة على مبنى سكني في مدينة أمريكية

    سقوط رافعة - ارشيفية

    واشنطن - (د ب أ):

    قتل شخص وجرح ستة آخرون جراء سقوط رافعة على مبنى سكني في مدينة دالاس الأمريكية اليوم الأحد.

    ونقلت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية عن جيسون إيفانس، المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في دالاس أن خمسة من الجرحى في حالة خطيرة.

    وذكرت الشبكة الإخبارية أن عواصف شديدة ضربت المنطقة وقت وقوع الحادث، إلا أن المسؤولين لم يؤكدوا بعد أن الرياح العاتية هي السبب وراء سقوط الرافعة.

    مصرع شخص سقوط رافعة مبنى سكني مدينة دالاس الأمريكية

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