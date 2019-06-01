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    محتجون يضرمون النار بالسفارة الأمريكية في هندوراس

    11:26 ص السبت 01 يونيو 2019
    محتجون يضرمون النار بالسفارة الأمريكية في هندوراس

    محتجون يضرمون النار بالسفارة الأمريكية

    تيجوسيجالبا- أ ش أ:

    أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأمريكية في مدينة تيجوسيجالبا، عاصمة هندوراس، خلال ثاني يوم من الاحتجاجات الضخمة ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

    وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، أن المحتجين أضرموا النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة في وسط تيجوسيجالبا بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكب وقود عليها.

    من جانبه، قال مسؤول في إدارة الإطفاء "إنه لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول".

    يشار إلى أن الهجوم وقع في ثاني يوم من الاحتجاجات ضد مراسيم أصدرها هيرنانديز يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.

    هذا المحتوى من

    السفارة الأمريكية هندوراس مدينة تيجوسيجالبا خوان أورلاندو هيرنانديز

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