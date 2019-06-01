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    ​مقتل 21 مسلحا من طالبان إثر غارة جوية جنوب شرق أفغانستان

    08:40 ص السبت 01 يونيو 2019
    ​مقتل 21 مسلحا من طالبان إثر غارة جوية جنوب شرق أفغانستان

    غارة جوية - أرشيفية

    كابول - (أ ش أ):

    أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل ما لايقل عن 21 مسلحا تابعا لحركة طالبان، إثر غارة جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم غازاني بجنوب شرق أفغانستان.

    وقالت المصادر المطلعة (رفضت الكشف عن هويتها)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن قوات الأمن شنت غارة جوية في منطقة كاراباخ في إقليم غازني، ما أسفر عن مقتل 21 مسلحا.

    من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بما في ذلك طالبان على تلك الغارة الجوية حتى الآن.

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