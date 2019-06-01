السيسي يبحث مع ولي العهد السعودي تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

مكة المكرمة- أ ش أ:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الليلة، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وذلك على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي، بمكة المكرمة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وفي منطقة الخليج وكذلك الملفات الأخرى كسوريا واليمن وليبيا، وكان هناك توافق بأهمية استمرار التشاور المكثف بيان البلدين، لا سيما في ظل هذا التوقيت الدقيق، الذي يشهد العديد من التطورات على المستوى الإقليمي، وذلك لدعم وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.

ومن جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان، حرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مشيدا بالجهود المصرية التي أسهمت في إنجاح القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي، على مدار اليومين الماضيين بمكة المكرمة، والتي من شأنها أن تسهم في تعظيم أواصر التشاور المتبادل بين القادة والزعماء العرب والمسلمين، فيما يخص التهديدات المشتركة.