  • عاجل:"حرارة وشبورة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    العثيمين: الاستجابة السريعة للقمم الثلاث بمكة المكرمة يعكس مكانة المملكة

    05:25 ص السبت 01 يونيو 2019
    العثيمين: الاستجابة السريعة للقمم الثلاث بمكة المكرمة يعكس مكانة المملكة

    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد

    مكة المكرمة- أ ش أ:

    قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، إن الاستجابة للقمم الثلاث التي عقدت في مكة المكرمة كانت سريعة للغاية، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مكانة المملكة العربية السعودية وقيادتها الروحية في العالم الإسلامي .

    وأكد العثيمين - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في ختام القمة الإسلامية بمكة المكرمة- أن تنظيم القمم الثلاث في فترات متقاربة يؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم مؤتمرات كبيرة، مشيدا بالجهود التي بذلتها المملكة من أجل نجاح هذه القمم المهمة .

    وأشار إلى أن هناك تشابها بين ما صدر من نتائج عن قمة مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية والقمة الإسلامية؛ لأن هناك الكثير من القضايا المشتركة بين الدول العربية والخليجية والإسلامية مثل القضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب والتنمية.لافتا إلى تلقي رسالة دعم لمؤتمر القمة الإسلامية من الرئيس الصيني، شي جين بينج.

    هذا المحتوى من

    يوسف العثيمين مكة المكرمة القمة العربية القمة الإسلامية منظمة التعاون الإسلامي

    الخبر التالى:

    السيسي يبحث مع ولي العهد السعودي تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان